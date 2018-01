Ator da série Skins interpretará o estilista Alexander McQueen em filme biográfico

Jack O'Connell irá interpretar o estilista Alexander McQueen em filme biográfico Foto: Bang Showbiz

O britânico Jack O'Connell, conhecido por viver o problemático Cook na série Skins, foi escolhido para interpretar Alexander McQueen em filme sobre a vida do estilista.

O longa será baseado na biografia "Blood Beneath The Skin", de Andrew Wilson, e começará a ser filmado no começo de 2017 e está com o lançamento provisto para o fim do ano.