As principais tendências da Semana de Moda de Nova York

Moletons foram o grande destaque da coleção com pegada street da DKNY. Foto: AP Photo/Diane Bondareff

Sapatos baixos substituíram saltos vertiginosos, tênis entraram em cena e peças recortadas viraram queridinhas do momento.Na Semana de Moda de Nova York, que terminou na última quinta, 17, conforto foi uma palavra-chave. Agora, porém, a tendência aparece de forma mais elaborada e chique. Casacos, camisas e vestidos ganham shapes soltos e mangas alongadas, ultrapassando o pulso. Até o algodão ganhou toques de requinte com bordados florais em 3D.

A mulher da NYFW é sensual e investe em peças transparentes - usadas com a lingerie aparecendo - e recortes estratégicos. Mas ela também curte a pegada esportiva, bem casual. Moletons foram hit nas coleções da Hodd by Air e da DKNY, em que apareceram com propostas e shapes diferentes. Os slides, aqueles chinelos com cara de anos 1990, ganharam uma versão passarela, com cores vibrantes, miniplataforma na Hugo Boss e tira grossa na Noon by Noor. Eles têm certa cara de calçados anatômicos. Será que a moda pega?