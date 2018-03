Aprenda 25 maneiras de amarrar o cachecol

Lenços são boa opção para aquecer e dar graça ao visual de inverno Foto: Reprodução/ Lookbook

O inverno começou oficialmente na segunda, 20, e uma boa dica para encarar os dias mais frios é apostar no cachecol.

Em diversas cores, estampas e tecidos, o acessório ajuda a dar graça aos looks invernais, que em geral acabam escondidos embaixo das camadas de casacos. E o mais legal é que a mesma peça pode ganhar cara nova dependendo de como for amarrada. No vídeo abaixo, a blogueira Wendy, do canal Wendy's Lookbook, dá dicas rápidas de como usar e amarrar o cachecol de diferentes formas.