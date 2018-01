Após desfilar na SPFW, Sophia Abrahão fala sobre ter cabelo curto: ‘É libertador'

A cantora e atriz Sophia Abrahão desfilou nesta quarta-feira, 26, na SPFW Foto: Fernanda Figueiredo

O calor já está influenciando as tendências de beleza da Semana de Moda de São Paulo (SPFW) e reduzindo o comprimento dos cabelos. Mulheres com fios curtos se destacam nas passarelas e no desfile de Vitorino Campos, nesta quarta-feira, 26, uma modelo especial roubou os flashs: a cantora e atriz Sophia Abrahão. Nos bastidores, ela falou sobre o corte de cabelo que é tendência nesta edição da SPFW. “Foi uma libertação! Eu sempre usei cabelo muito comprido, teve uma época que usei mega hair. Eu tinha que manter uma rotina de muitos cuidados, eu demorava muito tempo para me arrumar”, revela a atriz.

Sophia contou que agora consegue se arrumar em dez minutos. “Eu aconselho para quem tem uma vida muito corrida. É ótimo.” Essa foi a primeira vez que Sophia desfilou na SPFW, no entanto a sua relação com a moda já é antiga. Ela começou na carreira de modelo aos 13 anos de idade, chegou a desfilar fora do Brasil e, hoje, aborda tendências em seu blog e nas redes sociais. “O desfile de hoje foi a realização de um sonho”, conta.

Sophie Charlotte e Sophia Abrahão, na época em que ela ainda usava fios longos Foto: Luciana Prezia

O cabeleireiro e maquiador Silvio Giorgio, que assinou a beleza de alguns desfiles da SPFW, concorda que o corte é prático e versátil. “É um cabelo fácil de usar. Você lava, passa um ‘produtinho’, seca e está pronto”, afirma Giorgio.

Veja ideias de cortes curtos diretamente da SPFW:

Na passarela, o corte aparece em versões bastante curtas como o ‘joãozinho’ ou com uma franja mais longa e com os fios ‘batidos’ na nuca. O corte de cabelo curto dá modernidade ao visual e é confere um ar sexy que foge do óbvio.