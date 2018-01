Antonio Banderas vai interpretar estilista Gianni Versace no cinema

O espanhol Antonio Banderas irá interpretar o estilista Gianni Versace no cinema Foto: REUTERS/Javier Barbancho

O ator espanhol Antonio Banderas irá interpretar o estilista Gianni Versace no cinema. O filme sobre a trajetória do designer italiano, que fundou a Versace em 1978 e foi assassinado em 1997, deve começar a ser rodado ainda este ano na cidade de Milão. Dirigido por Bille August, o longa ainda terá mais duas locações: Reggio Calabria, vilarejo no sul da Itália onde o estilista nasceu, e Miami, onde morreu.

O assassinato ocorreu em frente à casa de Versace, que levou dois tiros disparados por um garoto de programa. O designer fez fama nos anos 1980, quando lançou sua estética sexy e colorida. Hoje, a grife é comandada pela irmã de Gianni, Donatella, e segue sendo um sucesso de vendas. Ao portal WWD, a marca declarou que "não autorizou nem tem nenhum envolvimento com a produção do filme sobre Versace e que longa deve ser vista apenas como uma obra ficcional".