Alexander Wang cria coleção para Adidas Originals

Até o último sábado, 10, a parceria entre Alexander Wang e a Adidas Originals era secreta. Foto: Reprodução/Instagram

No último sábado, 10, os convidados do desfile de verão 2017 da Alexander Wang - Madonna entre eles - tiveram uma grande surpresa: o estilista apresentou sua coleção, até então secreta, em parceria com a Adidas Originals.

São 84 peças, todas unissex, pensadas para quebrar os códigos das roupas e calçados fabricados pela marca alemã. Algumas trazem o símbolo da grife invertido e outras são feitas para parecer que estão sendo usadas do avesso. Um moletom carrega o contrato estilista e a Adidas estampado.

Quem deu sorte conseguiu comprar uma parte da coleção (uma camiseta, um casaco, um moletom, um tricô e três tênis) em um caminhão que circulou pela Big Apple no domingo, 11. A linha completa chega às lojas e aos e-commerces da Adidas Originals e de Alexander Wang em março de 2017, porém não será vendida no Brasil.