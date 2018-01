Alessandra Ambrósio, Isabelli Fontana e outras mães top models estrelam clipe de Fergie

A modelo Alessandra Ambrósio participa do clipe 'M.I.L.F.$', da cantora Fergie. Foto: Reprodução/Youtube

Celebrando seu retorno às paradas de músicas mais tocadas, a cantora Fergie recrutou um time de tops para estrelar o clipe 'M.I.L.F.$' (pronuncia-se Milf Money), que celebra a sensualidade das mulheres após se tornarem mães.

No vídeo, as modelos Natasha Poly, Amber Valetta, Angela Lindvall, Devon Aoki, Tara Lynn, Gemma Ward e as brasileiras Alessandra Ambrósio e Isabelli Fontana, além de Ciara, Chrissy Teigen e Kim Kardashian, aparecem de maneira sensual, em um clima de subúrbio norte-americano nos anos 1950. Em algumas cenas, os filhos das estrelas também aparecem.

Fergie transformou o significado da sigla MILF, que, na canção, virou 'Moms I'd Like to Follow' (mães que eu gostaria de seguir). Segundo a cantora, trata-se de uma iniciativa para empoderar as mulheres. "Elas têm uma carreira, uma família e ainda têm tempo de cuidar delas mesmas e se sentirem sensuais", disse a cantora ao site da revista Entertainment Weekly.