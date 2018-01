Agora loiro, Neymar adota seu 11° estilo de cabelo

O visual atual de Neymar é descolorido. Foto: Reprodução/Instagram

Jogador do Barcelona e um dos destaques da seleção brasileira, Neymar é ícone da nova geração do futebol e um dos principais nomes que ditam novos estilos, principalmente entre os mais jovens. Do moicano ao atual loiro platinado, com ou sem barba... Relembre os visuais que o craque já teve na carreira.

