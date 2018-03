Adidas lança nova marca com Kanye West

Kanye West posa com Eric Liedtke, CMO da Adidas. Foto: Divulgação

A colaboração do rapper Kanye West com a Adidas, a linha Yeezy, é 'a mais importante parceria já estabelecida entre um não-atleta e uma marca esportiva', segundo definição da própria grife. Sucesso vendas e de repercussão, nos desfiles na Semana de Moda de Nova York, a Yeezy fez o artista e a marca lançarem um novo projeto: Adidas + KANYE WEST, uma nova grife de calçados, acessórios e produtos voltados para performance, sem deixar de lado a pegada streetwear.

“Esses últimos dois anos nos deram um bom termômetro para o futuro. Essa parceria é a prova de que qualquer um que sonhe alto pode alcançar seus objetivos”, afirmou Kanye sobre a empreitada. Erick Liedtke, membro do conselho executivo do Grupo Adidas, também se mostra animado com a novidade. "Com a nova marca estamos explorando novos territórios no mundo dos esportes, abrindo mais uma porta para a criatividade do cantor. Essa é a essência da Adidas: empoderar criativos de forma que eles possam desenvolver ideias inéditas”, afirmou. O projeto inclui futuras lojas de varejo especialmente planejadas para a distribuição dos produtos da Adidas + KANYE WEST.