Acne na moda? Maquiagem inusitada aparece em passarela de Milão

No desfile de Moto Guo, os modelos desfilaram com acne falsa. Foto: Reprodução/Instagram

Às vezes, com as propostas que apresentam nas passarelas, os estilistas buscam muito mais passar uma mensagem do que lançar tendências da próxima estação. Por exemplo, em Milão, no desfile do estilista malaio Moto Guo, os modelos entraram na passarela com o rosto coberto de acne. A ideia do estilista era expor que os problemas de pele, assim como o julgamento sobre eles, existem e não tem por que excluí-los da discussão atual de beleza natural.

Vale dizer, porém, que o make não tinha nada de natural. As espinhas foram feitas pela maquiadora Roberta Betti usando delineadores e lápis de boca.