A febre Pokémon chega às campanhas de moda

No Tumblr Pokemon&Fashion, um estilista canadense insere os bichinhos em anúncios de moda icônicos. Foto: Reprodução/ Tumblr

Na última semana, um passatempo inusitado de milhares de americanos ganhou destaque: caçar Pokémons pelas ruas das cidades, desafio do jogo para celular Pokémon Go. Segundo a consultoria SurveyMonkey Intelligence, que monitora apenas os acessos feitos por dispositivos Android, o jogo já tem mais de 11 milhões de usuários ativos por dia nos Estados Unidos. O número é maior que o número de usuários diários do Twitter — 6 milhões — e deve ultrapassar o Snapchat, que tem cerca de 14,5 milhões de usuários diários, e o Google Maps, com 13,8 milhões. Então seria uma questão de tempo até que invadissem campanhas de moda, certo?

Errado. Eles já estavam nelas há tempos, graças ao Tumblr Pokemon&Fashion. Nele, um estilista canadense que se identifica como Franny Pack insere os bichinhos em anúncios de moda icônicos. Há Pikachus e Jigglypuffs ao lado de modelos como Adriana Lima, Isabeli Fontana, Joan Smalls e Rosie Huntington-Whiteley em anúncios de grifes como Chanel, Louis Vuitton, Balmain e Prada. Embora não seja atualizado desde outubro do ano passado, o arquivo é divertido e parece mais atual do que nunca diante da nova febre. Confira.