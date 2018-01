A favor da diversidade, marca de beleza lança campanha com plus size, travesti e atleta paralímpica

Campanha '#Donadessabeleza', da Avon. Foto: Reprodução/Facebook

A Avon acaba de lançar a campanha ‘Dona dessa beleza’, em que fala de aceitação, empoderamento feminino e liberdade de rótulos. Entre as estrelas da campanha estão uma travesti, uma atleta paralímpica, uma deficiente física e uma mulher plus size. O vídeo lançado pela marca ainda traz todas elas cantando o verso: “Você não tem o direito de falar como eu devo me vestir, como eu devo me portar”.

E a iniciativa da marca não é só publicitária. Com o apoio e a parceria da ONG Mais Diferenças, que trabalha há 10 anos com a inclusão de pessoas com deficiência, a Avon inseriu em seu site recursos de acessibilidade, como descrição de imagens nas fotos, audiodescrição, legenda e libras nos vídeos da Campanha ‘#Donadessabeleza’.