20 vezes que o casal Brad Pitt e Angelina Jolie foi o mais estiloso do tapete vermelho

O casal anunciou a separação após 12 anos de união. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Brad Pitt e Angelina Jolie, um dos casais mais amados de Hollywood, estão se separando. Ao longo dos 12 anos de união, eles nos presentearam com muitas fotos lindas e filhos, idem. O casal era uma das presenças mais aguardadas do tapete vermelho, com looks sincronizados e beleza acima da média. Confira agora 20 vezes em que eles foram as pessoas mais estilosas do red carpet.