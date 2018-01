15 tatuagens delicadas para se inspirar

A tatuagem de pena virou hit na internet. Foto: Reprodução

As tatuagens delicadas fazem sucesso na internet não só pelo aspecto sutil, mas também por serem mais acessíveis. "Eu indico desenhos pequenos e em lugares que não doem tanto para quem quer fazer a primeira tattoo. Assim, eles podem experimentar a sensação de um jeito mais suave", conta Karen Vazquez, do estúdio Petra Tattoo Art, em São Paulo.

"As mulheres estão em busca de traços mais delicados e finos. Desenhos minimalistas e palavras ou frases são a tendência do momento. Os homens estão curtindo desenhos misturados com aquarela", diz a tatuadora. Acesse nossa galeria e confira tattoos para de inspirar!