10 tatuagens brancas que podem passar despercebidas no escritório

As tatuagens brancas são discretas e delicadas. Foto: Reprodução

A tatuagem branca é uma boa escolha para quem não quer chamar a atenção no ambiente de trabalho. Os desenhos feitos com a cor ficam com um aspecto "apagado" e são muito sutis. O tipo da tinta e o processo são os mesmos, mas a cicatrização é mais delicada e merece cuidados especiais. Isso porque o rabisco pode "sujar" e ficar manchado nos primeiros meses, então a limpeza e a hidratação deve ser intensa. Evitar tomar sol também ajuda a tatuagem a ficar do jeito que você deseja.

Porém, o tatuador João Gabriel Roquini não recomenda o desenho com a tinta. “A tatuagem branca desbota muito mais fácil do que a tradicional. Por ser uma cor muito clara, a pele pode absorver e o desenho sumir em pouco tempo.”