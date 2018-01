10 pensamentos e hábitos que impedem você de emagrecer

A nutricionista Pollyana Esteves indica os principais erros que as pessoas cometem quando querem perder peso. Foto: Divulgação/Pixabay

A conquista do corpo desejado está muito mais ligada a hábitos do que a dietas em sim. Pelo menos isso é o que defende a nutricionista Pollyana Esteves, de São Paulo, que tem entre suas pacientes as atrizes Deborah Nascimento e Monique Alfradique, a empresária Cristiana Arcangeli e a personal trainer Solange Frazão. Na quarta, 6, ela tirou dúvidas dos leitores do Estadão em um vídeo ao vivo no Facebook. Durante a conversa, Pollyana indicou pensamentos e hábitos que prejudicam o emagrecimento. Veja na galeria a seguir.