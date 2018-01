10 duplas de mães e filhas que provam que beleza e estilo estão no sangue

Kaia Gerber e Cindy Crawford em editorial de capa da Vogue Paris. Foto: Reprodução

Filhas de mulheres que foram (e ainda são!) ícones, as it girls do momento herdaram também a beleza, o estilo e a atitude das mães famosas. Sasha Meneghel, Yasmin Brunet e Lourdes Maria estão entre as herdeiras brasileiras e internacionais que esbanjam personalidade.

A filha de Xuxa estuda moda em Nova York e, depois de sua primeira entrevista na TV, no programa de Fábio Porchat, mostrou que tem carisma e simpatia. Já Yasmin Brunet, filha da musa Luiza Brunet, levanta a bandeira da vida saudável e conquistou uma legião de fãs nas redes sociais. Lourdes Maria, filha da cantora Madonna, prova que tem a mesma atitude rebelde - e rentável - da mãe. Ela já estrelou uma campanha da marca Stella McCartney e criou sua própria linha de roupas, a Material Girl. Acesse a galeria e veja as duplas que provam que ser ícone está no DNA.