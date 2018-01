O Parque da Vida Animal do Bosque das Três Gargantas, na China, onde há uma semana foi descoberta uma tigresa siberiana com as patas e a cabeça decepadas e a pele arrancada, fechará as portas, agora que foram achados ossos de mais 9 tigres. O zôo passa por crise financeira. Partes dos animais podem ter sido vendidas.