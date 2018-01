A escritora Zélia Gattai, de 91 anos, viúva do escritor Jorge Amado, voltou a ser internada, na quarta-feira, no Hospital da Bahia, em Salvador. Os motivos da internação foram fortes dores nas costas e abdome. Médicos detectaram um quadro de anemia decorrente de hemorragia no aparelho digestivo, já contornada. A escritora foi submetida à transfusão de sangue e seu quadro clínico é estável.