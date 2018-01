Zélia Gatai é submetida a hemodiálise na Bahia

A escritora Zélia Gattai, de 91 anos, foi submetida a um processo de hemodiálise ontem. Segundo boletim médico, o procedimento foi adotado por causa dos sinais de disfunção renal aguda que começaram no sábado. Ela continua a respirar com auxílio de aparelhos e deve permanecer assim por mais dois ou três dias. A escritora está internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Bahia, em Salvador, onde se recupera de uma cirurgia para desobstrução do intestino, realizada quinta-feira.