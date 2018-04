Youtuber brasileira é acusada de plágio

Youtuber é acusada de plágio por outro influenciador. Foto: StockSnap/ Pixabay

A youtuber brasileira Mariana Delveccio, do canal Pense Geek, foi acusada pelo influenciador Geoff Thew, do canal Mother's Basement, de ter copiado vários vídeos dele e de outros influenciadores. Ambos têm canais muito populares e escrevem sobre anime, como são conhecidos os desenhos animados produzidos no Japão.

Em um desabafo de quase 18 minutos, Thew conta que foi avisado por um fã brasileiro sobre o plágio. Ele então mostra diversas situações em que Mariana - conhecida como Satty nas redes sociais - teria utiliza falas inteiras e até usado as mesmas piadas em suas postagens.

"Esta youtuber está pegando nossos roteiros, traduzindo e lendo-os em um vlog", afirma Thew na publicação. "Tenho certeza que se os fãs [dela] passarem dois segundos no meu canal, eles vão ver que ela roubou meu conteúdo", diz ele, que conta com mais de 514 mil inscritos em seu canal. A página Pense Geek tem mais de 625 mil.

Assim que soube do caso, Mariana apagou o vídeo que causou toda a polêmica e publicou uma réplica negando todas as acusações. Segundo ela, a coincidência de informações se deve porque ambos usaram a mesma fonte para a produção de seus vídeos. Thew, no entanto, nega que seja o caso.

Ao E+, a influenciadora se disse abalada e desejando que tudo acabe o mais rápido possível. "Não tenho muito o que falar sobre o assunto. Postei algumas fontes que utilizei e quem pegar os trechos verá que é tudo igual", disse.

Veja também: Os dez youtubers mais bem pagos do mundo segundo a revista 'Forbes