Xixi fashion

No mundo da moda, até uma atividade tão elementar pode ganhar status. Pois não é que os caras conseguiram transformar papel higiênico em item de moda? Após o sucesso de vendas com o lançamento da primeira série de latas colecionáveis assinadas pela carioca Isabela Capeto, a marca de papel higiênico Neve aposta novamente na ação. Desta vez, o estilista mineiro Ronaldo Braga foi quem criou as ilustrações dos novos quatro modelos da lata, que já se encontram a venda, nas maiores redes de supermercados, pelo país.