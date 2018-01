Xadrez: festa junina no verão

Do arraial para a passarela, da passarela para a rua. O xadrez é a nova coqueluche fashion. Depois de aparecer timidamente em editoriais de moda do ano passado, ele ressurgiu com tudo na última São Paulo Fashion Week, que terminou no dia 29, ambientando coleções com um pezinho no country ou chutando longe o ranço de curral. A estampa desfilou poderosa nos looks de Patricia Vieira - inclusive texturizada em blusas de couro - e da grife Cori, mas também divertida nas peças da Cavalera e da nova marca de Marcelo Sommer, Do Estilista. Este último, aliás, usou o xadrez em quase todas as suas criações (especialmente nas masculinas), misturando os quadrados rurais com cores berrantes e materiais diversos - do cobertor ao plástico -, num incrível universo country-pop. Alexandre Herchcovitch, Isabela Capeto e Maria Bonita também investiram no quadriculado durante a semana de moda paulistana, em versões campestres, urbanas, descoladas... Apesar de os desfiles terem mostrado as tendências para o inverno, o xadrez já invadiu as ruas e as vitrines em pleno verão. Está nas calças, bermudas, blusinhas, chapéus e até nos sapatos. Vale para homem, mulher, menino e menina. Nas baladas modernosas da Capital, a estampa virou item indispensável. Na galeria de fotos, confira alguns looks da SPFW e se inspire.