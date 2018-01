O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) inaugurou ontem um espaço próprio no ambiente virtual Second Life, com o objetivo de conscientizar os usuários sobre a importância da preservação de espécies. Na "Ilha da Preservação", o visitante poderá interagir com diferentes animais. O Second Life permite aos usuários entrar em um mundo virtual interativo e já conta com mais de 6 milhões de usuários.EFE