Wanessa Camargo vai doar os R$ 150 mil que serão pagos por Rafinha Bastos por causa de piada

Marcus Buaiz e Wanessa Foto: LUCIANA PREZIA

O dinheiro que Wanessa Camargo e o marido, o empresário Marcus Buaiz, vão receber do processo que moveram contra o humorista Rafinha Bastos será doado a instituições de caridade. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o pagamento de R$ 150 mil ao casal, pelo crime de injúria cometido pelo humorista, que fez uma piada de conotação sexual com a cantora e o seu filho. Em contato com o E+, Buaiz confirmou a d0ação e revelou ainda que o valor a ser pago já passa dos R$ 300 mil, devido aos juros acumulados desde o início do processo, em 2011.

O valor determinado pelo STJ ainda não foi pago. Os 50% que serão pagos a Wanessa irão para a Sociedade Viva Cazuza, que oferece assistência a crianças e adolescentes carentes portadoras do vírus HIV. Já os 50% de Marcus Buaiz vão para a instituição do médium João de Deus, a Casa de Dom Inácio, em Abadiânia (GO), que é frequentada pelo casal. As contas das instituições estão indicadas no próprio processo, portanto o dinheiro não vai nem passar pelas mãos do casal, informou Buaiz.

Em 2011, Rafinha Bastos foi processado pelos dois devido a uma piada feita durante apresentação do programa CQC, da Band. Na ocasião, quando Wanessa estava grávida, o humorista disse que “comeria Wanessa e seu bebê”.