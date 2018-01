Walter Rodrigues apresenta prêt-à-porter de luxo na Fashion Rio 2007

Nos jardins do Arquivo Nacional, Walter Rodrigues, o preferido da primeira-dama, dona Marisa Letícia, apresentou a coleção coerente com o espírito da marca, mas focada no prêt-à-porter sofisticado. Sem afetação, a proposta destaca o uso do couro para o verão e opções de jeans. As túnicas são soltas e as camisas são de seda com algodão. Atenção para as frentes-únicas - que só tem as frentes mesmo - e para o bloco dos pretinhos nada básicos, que servem para qualquer festa. Só tinha pingentes demais.