''Vou virar freguês desse filé'', afirma governador

Após virar hit na internet com uma declaração editada sobre a gripe suína, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), almoçou ontem com produtores de carne de porco para atestar a segurança do alimento. "Não há motivo para deixar de comer carne de porco porque batizaram essa gripe de suína", disse. "Pode consumir carne suína à vontade. Vou virar freguês desse filé." Serra havia dito em 27 de abril que a gripe era transmitida "dos porquinhos para as pessoas quando eles espirram ou quando a pessoa chega perto do nariz do porco". Desde então, vídeos editados da declaração lideram a audiência no site Youtube. ''A declaração foi cortada, puseram um trechinho no Youtube, esperando que os jornalistas repercutissem uma montagem desonesta'', disse ao ser questionado se estava arrependido.