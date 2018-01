Voluntários testam droga antiaids

A Fundação Oswaldo Cruz iniciou o cadastramento de 200 voluntários homossexuais que vão participar de uma pesquisa mundial para determinar se o medicamento Truvada, usado no coquetel antiaids, pode prevenir a contaminação pelo HIV. Estudo publicado em 2006 demonstrou que a droga teve 97% de eficácia para evitar a infecção em macacos. O Truvada, do laboratório Gilead Sciences, é aprovado pelo FDA (órgão que controla medicamentos nos EUA) e usado em vários países no tratamento da aids. "Há outros estudos em andamento, mas essa droga é a que se mostrou mais promissora", diz o coordenador da pesquisa na Fiocruz, Jorge Eurico Ribeiro. O estudo global está sendo conduzido pela Universidade de São Francisco e reúne 3 mil voluntários que serão acompanhados por um ano e meio. O comprimido será tomado uma vez ao dia por metade dos voluntários. A outra metade vai tomar placebo. Eles farão exames mensalmente e terão de responder a um questionário sobre seu comportamento sexual no período. "Vamos acompanhar um grupo de alto risco e cruzar as informações que eles nos darão com os exames para chegar ao resultado", disse Ribeiro. Os voluntários têm de ser homens maiores de 18 anos que façam sexo com homens e não sejam soropositivos.