Voluntários de ONGs conseguem bolsas sem custo

Cláudia Aparecida Melão, estudante de Administração de 27 anos, conseguiu bolsa de 50% na Faculdade Drummond graças ao trabalho voluntário que desenvolve na Associação Cultural Metropolitana, ONG que atende crianças carentes no bairro de São Mateus, zona leste. "Dedico cerca de seis horas por mês ao serviço voluntário. Realizamos atividades de leitura, teatro, artesanato, levamos filmes para as crianças assistirem, contamos histórias." Assim como a Metropolitana, que mantém o Projeto Esperança há cerca de sete anos, outras ONGs oferecem bolsas de estudos em universidades parceiras para seus voluntários sem cobrar qualquer taxa por isso. "Muitos desse grupos surgiram em meio a movimentos sociais, igrejas e sindicatos. Com o tempo, pessoas que não tinham ligação com essas comunidades começaram a se interessar pela idéia, a coisa foi crescendo, outras universidades demonstraram interesse e algumas dessas organizações acabaram perdendo o caráter social, passando a atuar apenas como intermediadoras", afirma Mario Antonio Leopoldino, responsável pela área de convênios na Faculdade Drummond. A crítica refere-se às entidades que cobram pelo serviço. "Talvez fosse mais vantajoso para as faculdades negociar o desconto diretamente com o aluno", avalia Leopoldino. "Mas essas associações acabam funcionando como imobiliárias para quem está procurando apartamento. Por que andar pela cidade inteira, se você pode ir a um só lugar e ter todas informações?"