Volume total de resíduo industrial é desconhecido

O tratamento de resíduos industriais no Brasil dobrou entre 2004 e 2007 - o volume subiu de de 2,9 milhões de toneladas para 5,9 milhões de toneladas no período. Os dados são de um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (Abetre) e da PricewaterhouseCoopers. Mas não há informações sobre o total desses resíduos no País ou no Estado. Segundo o gerente de Tecnologia de Solos, Águas Subterrâneas e Resíduos Sólidos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), Giuseppe Michelino, o inventário dos resíduos cabe ao gerador. "O que fazemos é fiscalizar o gerenciamento desse material produzido pela indústria", explica. Os números gerais não são conhecidos porque muitas empresas depositam os detritos no parque industrial ou em aterros municipais e até clandestinos. Para o diretor da Abetre, Diógenes Del Bel, as tecnologias de tratamento têm avançado justamente sobre essas opções. "Fatores como legislação ambiental e exigências da matriz sobre multinacionais levaram ao crescimento do setor." Os aterros privados recebem 75% das sobras industriais tratadas do País, mas as pesquisas avançam para desenvolver outros modelos. "Há parcerias com universidades e empresas para buscar melhorias. Um dos projetos, com a Escola Politécnica, transforma em energia resíduos da produção de plástico", afirma o vice-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Resíduos e Desenvolvimento Sustentável, Jorge Tenório. O tratamento especializado é usado por grandes indústrias. As pequenas têm a opção da Bolsa de Resíduos, da Fiesp. Desde 2000, ela permite a oferta e compra online de sobras. "É uma política indutora de práticas ambientais corretas", diz o coordenador da Bolsa, Ricardo Garcia. Destinação adequada também significa descontaminar áreas com resíduo acumulado há mais de um ano, o passivo ambiental. "Em tempo de crise, as indústrias tendem a cuidar da geração diária de resíduos e o passivo deixa de ser prioridade", diz o especialista em Direito Ambiental Alexandre Parigot.