Vogt carrega a credibilidade da Fapesp

Formado em Letras, Lingüística e Ciências Sociais, Carlos Vogt foi reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) entre 1990 e 1994. Até julho de 2001, foi diretor-executivo do Instituto Uniemp, Fórum Permanente das Relações Universidade-Empresa, em São Paulo. Hoje é coordenador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp, diretor de redação da revista eletrônica de jornalismo científico ComCiência e presidente do Centro Franco-Brasileiro de Documentação Técnica e Científica (CenDoTeC). Como presidente da Fapesp há cinco anos, Vogt leva a credibilidade de quem comandou uma das maiores e mais respeitadas agências de desenvolvimento científico do País, com receita de R$ 595,5 milhões em 2006. A Fapesp recebe 1% da carga tributária paulista e é a principal financiadora de pesquisa e desenvolvimento no Estado, responsável pela maior parte da produção científica e industrial do Brasil.