Você foge do espelho?

A insatisfação com o próprio corpo - que pode levar a tragédias como a que matou a new face Ana Carolina Reston, vítima de anorexia - não é exclusividade do mundo da moda. Uma pesquisa mundial realizada pela marca de cosméticos Dove com 3.300 meninas e mulheres de dez países - Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Itália, Alemanha, Japão, China e Arábia Saudita - constatou que 92% das adolescentes entre 15 e 17 anos querem mudar algo no próprio corpo. Além disso, 72% das meninas revelaram já ter deixado de fazer alguma atividade - como ir à praia, escola, trabalho, entrevista de emprego ou festa - por causa de um sentimento negativo em relação ao próprio corpo. No Brasil, de acordo com a pesquisa, as mães são as principais responsáveis pelo problema. No levantamento, 57% das adolescentes afirmaram que vem das mães a mais forte influência sobre seus sentimentos com relação à própria beleza - o índice mais alto entre os países pesquisados. As amigas aparecem em segundo lugar, seguidas da mídia. ?A relação entre a satisfação física da mulher e sua auto-estima é evidente. Os efeitos de um ideal de beleza estreito na sociedade feminina, principalmente nas garotas, são dramáticos. É importante que ajudemos essas adolescentes a superar os efeitos negativos dos estereótipos de beleza, fazendo com que adotem uma visão mais ampla do que é ser bonita?, diz Susie Orbach, pesquisadora da London School of Economics, uma das acadêmicas envolvidas na pesquisa. Para Nancy Etcoff, da Universidade de Harvard, a pesquisa mostra que o diálogo entre mães e filhas é decisivo para impactar positivamente a auto-estima das garotas. ?As mulheres anseiam por ideais de beleza mais amplos, inclusive para suas filhas. Percebemos isso quando perguntamos sobre seus desejos para as futuras gerações.? A pesquisa da Dove é a continuação de um estudo iniciado em 2004, que apontou a maciça insatisfação de mulheres de todo o mundo em relação ao próprio corpo. Números que assustam »92% das meninas entre 15 e 17 anos entrevistadas em 10 países querem mudar algo no próprio corpo »O peso lidera o ranking, seguido pelo formato do corpo para as mulheres (33%) e a altura para as meninas (33%) »72% destas meninas já deixaram de fazer alguma atividade - como ir à praia, escola, trabalho, entrevista de emprego ou festa - por causa de um sentimento negativo em relação à aparência. »97% acreditam que mudar algum aspecto físico melhoraria a auto-estima. »No Brasil, para 57% das meninas a mãe é a primeira pessoa que exerce influência sobre seus sentimentos com relação à própria beleza