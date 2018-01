Você ama demais?

1. Você vem de um lar totalmente desajustado no qual suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. 2. Como não recebeu atenção, supre a necessidade insatisfeita por meio de outra pessoa, principalmente com homens carentes. 3. Como não pôde transformar seus pais em pessoas atenciosas, amáveis e afetuosas, reage fortemente ao tipo de homem familiar mais inacessível, o qual você tenta transformar por meio de seu amor. 4. Com medo de ser abandonada, faz qualquer coisa para impedir o fim de uma relação. 5. Quase nada é problema, toma muito tempo ou custa demais, se for feito em benefício do homem com quem você está envolvida. 6. Habituada à falta de amor em relacionamentos pessoais, está disposta a ter paciência, esperança, tentando agradar cada vez mais. 7. Tende a ter momentos de depressão e tenta preveni-los por meio da agitação criada por um relacionamento instável.