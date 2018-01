Vítimas de tubarões os defendem no Congresso

Em meio aos lobistas no Congresso dos Estados Unidos, é difícil que eles passem desapercebidos: são pessoas com um braço ou uma perna a menos que pedem aos legisladores a adoção de uma lei para proteger os tubarões - que, por sinal, os atacaram. O grupo é composto de nove ex-surfistas que sobreviveram a encontros com esses animais ameaçados de extinção. "Estou aqui para fazer lobby e salvar os tubarões. E eu perdi um braço. É uma mensagem forte, afirma Al Brenneca, de 52 anos, atacado em 1976. O grupo, reunido por iniciativa do centro de pesquisas Pew Environment Group, milita a favor de uma reforma do Ato de Proteção aos Tubarões. Eles querem que a lei preveja restrição à pesca de tubarões por pessoas interessadas em suas barbatanas, um ingrediente usado em sopas. Após as barbatanas serem retiradas, os animais são devolvidos à água, vivos, mas têm a sobrevivência posterior ameaçada por causa da mutilação. Mais de um terço das espécies de tubarões estão ameaçadas de extinção. Cerca de 70 milhões de indivíduos desaparecem a cada ano. Os ataques de tubarões contra pessoas são apenas de 60 a 100 por ano, e, todo o mundo. "Vocês se perguntam por que, tendo sido atacado por um tubarão, não quero comer todos eles ou matá-los", disse aos parlamentares Krishna Thompson, um banqueiro nova-iorquino de 44 anos atacado em 2001. "Se matarmos a todos, isso terá um efeito negativo sobre a vida humana."