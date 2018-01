Vítimas buscam ajuda mais cedo

Segundo estudo da Fundação Oncocentro da Secretaria de Estado da Saúde, as mulheres de São Paulo estão procurando ajuda mais cedo, o que fez reduzir em 33% o número das que passam por tratamento só quando a doença já está em situação avançada. Enquanto em 2004, 1.314 buscaram atendimento no estágio 3 do tumor, no ano passado, o número caiu para 874. Outra medida responsável pela redução foram os mutirões de mamografia. O próximo será em novembro e a Secretaria de Saúde espera atender 100 mil mulheres no Estado.