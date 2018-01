Vitamina D pode ser chave para vida longa

Pessoas com deficiência de vitamina D têm maior risco de morrer cedo do que aquelas cujo sangue contém grande quantidade do nutriente, afirmaram ontem pesquisadores australianos. Estudo indica que, sejam quais forem as causas, as taxas de morte e problemas cardíacos variam de acordo com a concentração da vitamina. As pesquisas mostram que o nutriente oferece benefícios à saúde, entre eles, proteção contra o câncer.