Visita é para apoiar fiéis na região

Hugh Goddard, professor de Relações entre Cristãos e Muçulmanos da Universidade de Nottingham, analisa a viagem de Bento XVI e diz que seu principal objetivo é encorajar comunidades cristãs da região. Quais são os objetivos de Bento XVI com essa visita? Seu principal propósito é mostrar apoio às comunidades cristãos da região, sendo secundário melhorar as relações com muçulmanos e judeus. A proporção de cristãos em Israel e territórios palestinos decaiu dramaticamente em 60 anos. A visita do papa pretende lembrar o mundo da existência dessas comunidades e das dificuldades que enfrentam. Quais são os principais desafios? Na Jordânia, houve o desafio de dar voz aos 4% de cristãos sem alienar a maioria muçulmana. Ao mesmo tempo, teve de buscar melhorar relações com muçulmanos sem desagradar aos judeus ou cristãos que suspeitam do que descrevem como ?capitulação? ao Islã. A viagem possibilitará melhora da relação entre Vaticano e Israel? Há várias questões. Algumas são práticas, outras históricas ou teológicas. O papa deverá tentar avançar em todas, mas é improvável que sejam resolvidas só nesta viagem.