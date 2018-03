Visita ao Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de SP, revela parte da história da capital

Edificio Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo Foto: Cesar Ogata/Secom

Desde novembro do ano passado, o Edifício Matarazzo, sede da prefeitura de São Paulo, está de portas abertas para a visitação. Localizado em pleno Vale do Anhangabaú, o prédio é considerado um dos cartões-postais da cidade e possui estilo que remete a construções italianas da década de 1930. A visitação é gratuita e precisa ser agendada.

Quem quer fazer o tour dever fazer o agendamento através do e-mail visitaedificiomatarazzo@spturis.com, até às 14h do dia anterior à visita. Os passeios acontecem nas segundas, quartas e sextas, nos horários das 12h, 17h e 19h; nas terças e quintas, às 11h, 15h e 18h, e aos sábados, às 10h30, 14h30 e 16h30, com visitação ao gabinete do prefeito. A duração do passeio é de uma hora, com grupos de até dez pessoas.

Cobertura da Prefeitura tem jardins Foto: Cesar Ogata / SECOM

No prédio, os visitantes vão receber informações sobre a história do edifício e das obras de artes que estão nele, como um grande mapa do Brasil do ano de 1939. O ponto preferido, entretanto, é a cobertura do prédio, onde há 3 mirantes e mais de 400 espécies vegetais de todas as partes do mundo. De lá, é possível ver alguns pontos turísticos bem conhecidos em São Paulo, como os edifícios Copan, Altino Arantes (Banespa) e o Theatro Municipal.

O edifício foi projetado por Severo e Vilares, com revisão do arquiteto italiano Marcello Piacentini. A construção foi entregue ao proprietário,Francisco Matarazzo Júnior, e funcionou como sede das indústrias da família até 1972, quando foi vendido ao Grupo Audi.

Do Edificio Matarazzo, dá para ver o Theatro Municipal Foto: Cesar Ogata / SECOM

Serviço

Visitas ao edifício Matarazzo

Viaduto do Chá, 15 – Anhangabaú – Centro

Agendamento: visitaedificiomatarazzo@spturis.com

Funcionamento: Segundas, quartas e sextas – às 12h, 17h e 19h

Terças e Quintas – às 11h, 15h e 18h

Sábados – às 10h30, 14h30 e 16h30, com visitação ao Gabinete.