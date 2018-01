Vírus resiste a remédio na Dinamarca

O Instituto Nacional de Sorologia da Dinamarca informou o primeiro caso de um infectado pela gripe suína que demonstrou resistência ao tratamento com o antiviral Tamiflu. O doente está curado e não foram detectados outros casos de resistência ao remédio. Essa pessoa teve contato com um indivíduo com a gripe suína, por isso se encontrava sob tratamento preventivo com o medicamento. Apesar do uso do Tamiflu, ele se contagiou. Recebeu então o antiviral Relenza, que foi bem-sucedido. O instituto ressaltou que mutações espontâneas são comuns no vírus da gripe e que sua resistência ao medicamento era possível. O laboratório farmacêutico Roche, fabricante do Tamiflu, afirmou que o caso dinamarquês é isolado.