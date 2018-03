Violência no trânsito é tema de festival audiovisual em SP

Festival aborda a mobilidade urbana Foto: SERGIO CASTRO/ESTADÃO

Uma cultura urbana voltada ao carro, com prioridade às avenidas em detrimento das calçadas, faz com que o Brasil viva um cenário de acidentes e mortes no trânsito no dia a dia das cidades. Com a proposta de discutir o assunto, acontece a partir de sexta-feira, 12, o 1º Festival Brasileiro de Filmes Sobre Mobilidade e Segurança Viária (Mobifilm), no Centro Cultural São Paulo.

Além da exibição dos filmes, no primeiro dia do festival haverá dois seminários internacionais sobre mobilidade e segurança viária, promovidos pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Para participar das palestras com especialistas sobre o tema, é preciso se inscrever neste link.

CCSP recebe o evento Foto: Carlos Renn/Divulgação

As sessões de cinema, com filmes em diversos formatos e origens, selecionados pela curadoria do Mobifilm, acontecem no sábado, 13, e domingo, 14. A programação audiovisual inclui vídeos, documentários, reportagens, programas de TV, filmes em curta, média e longa-metragem e animações. Ao todo, cerca de 100 obras em sessões contínuas. Confira a programação no site oficial do festival.