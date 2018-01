Vinho atrasa efeitos do envelhecimento

Um composto encontrado no vinho tinto pode atrasar o surgimento de doenças relacionadas à idade, segundo um estudo divulgado na revista científica Cell Metabolism. O resveratrol trouxe benefícios cardíacos e ósseos e preveniu a catarata. O trabalho foi realizado por David Sinclair, da Escola de Medicina da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e colegas. Camundongos adultos na meia idade que receberam suplementos de resveratrol não viveram mais do que os que não receberam, porém estavam muito mais saudáveis. "A boa notícia é que podemos melhorar a saúde. Acho isso mais importante do que aumentar a expectativa de vida", diz Sinclair. Além disso, o composto parece compensar os efeitos negativos de uma dieta altamente calórica. O resveratrol, achado em abundância em uvas e no vinho tinto, há algum tempo chama a atenção de cientistas e laboratórios farmacêuticos por suas propriedades. A GlaxoSmithKline, por exemplo, comprou neste ano, por US$ 720 milhões, a Sirtris Pharmaceuticals Inc., empresa americana que desenvolve drogas que imitam os efeitos do composto. A Sirtris está envolvida no estudo publicado na Cell Metabolism. Sinclair é um dos fundadores da empresa e co-presidente de seu comitê científico. GANHOS Durante o estudo, três tipos de dieta foram ministrados: altamente calórica, pouco calórica e média. Em todas, os camundongos que receberam o composto apresentaram menor declínio cardiovascular relacionado com idade ou obesidade. A taxa total de colesterol caiu, as aortas funcionaram melhor e o resveratrol parece ter evitado inflamação do músculo cardíaco. Os ossos estavam em melhor estado quando foram comparados a densidade, o volume e o conteúdo mineral. O equilíbrio e a coordenação motora também eram melhores. O trabalho complementa uma pesquisa realizada em 2006, que mostrava o impacto do resveratrol na longevidade e na saúde de camundongos obesos. Apesar dos resultados positivos, os pesquisadores afirmam que é prematuro que as pessoas tomem complementos para melhorar sua saúde. Eles dizem que testes de segurança ainda não foram feitos para determinar, por exemplo, a interação do composto com outros medicamentos.