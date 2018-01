Vingança online

Ele não ligou no dia seguinte? Você descobriu que o cara tinha você e mais três namoradas? Ou o fulano raspou sua conta corrente depois de jurar amor eterno? Agora, a exemplo do site norte-americano Don´t date him, girl (www.dontdatehimgirl.com), que viroumania ao receber denúncias contra canalhas em geral, já existe por aqui uma versão brasileira, o Não Saia Com Ele (www.naosaiacomele.com). Trata-se de banco de dados virtual com foto e perfil de supostos mulherengos, mentirosos e cafas. Mas o espaço, usado para que a mulherada façam denuncias, desabafem, ridicularizem e se divirtam com a própria desgraça, está causando fuzuê. Os ?acusados? não estão gostando nada da brincadeira, já que se sentem caluniados e difamados. Quem quiser saber se está entrando em roubada, basta clicar em ?procurar palhaço?. Não custa nada fazer uma busca...