Vídeo do 1º pouso na Lua foi apagado

As gravações originais da chegada do homem à Lua pela primeira vez, há 40 anos, foram apagadas e reutilizadas, mas novas cópias restauradas da transmissão original parecem ainda melhores, disseram dirigentes da Nasa. A agência espacial americana divulgou as primeiras cenas da restauração digital, que deixam mais claras as imagens de Neil Armstrong e Buzz Aldrin andando na Lua. A íntegra das gravações será divulgada em setembro. Uma amostra está disponível no site da Nasa (www.nasa.gov). Veja fotos recentes dos locais onde pousaram as missões Apollo A agência admitiu em 2006 que ninguém conseguiu encontrar a gravação original em vídeo do desembarque, em 20 de julho de 1969. Desde então, Richard Nafzger, um engenheiro do Centro de Voos Espaciais Goddard, da Nasa, procurava as fitas. Ele foi o supervisor do processo de televisionamento da missão da Apolo 11. A boa notícia é que ele descobriu onde as fitas foram parar. A má é que elas eram parte de um lote de 200 mil unidades que foram apagadas magneticamente e reutilizadas, por economia. "A meta era a TV ao vivo", disse Nafzger. "Deveríamos ter tido um historiador no comando, dizendo: ?Não me importo se vocês não vão mais usá-las, nós vamos guardá-las?", declarou. Eles encontraram boas cópias nos arquivos da CBS News e gravações chamadas cinescópios em depósitos de filme no Centro Espacial Johnson. A empresa Lowry Digital, mais conhecida como restauradora de velhos filmes de Hollywood, vem digitalizando esse e outros materiais para compor a reconstituição da aterrissagem. Nafzger não teme que, pelo fato de usar uma empresa com sede em Hollywood, possa jogar lenha na fogueira das teorias conspiratórias, segundo as quais todo o programa lunar que levou pessoas à Lua seis vezes, de 1969 a 1972 foi filmado em um estúdio ou base militar secreta. "Essa empresa restaura vídeos históricos. Para mim, não importa qual é sua origem", disse. "As pessoas ligadas a teorias conspiratórias vão acreditar no que quiserem acreditar", acrescentou o chefe de operações da Lowry Digital, Mike Inchalik.