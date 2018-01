Vide Bula manda seu recado contra a ´Ana´

Falar mal da Ana agora é moda. Ana? É como quem vive no mundinho anda chamando a velha conhecida anorexia. Neste espírito, a Vide Bula providenciou sua maneira de protestar contra a magreza excessiva de modelos e aspirantes à carreira. O primeiro look que será apresentado no desfile da marca, no sábado, é simplesmente uma macacão, que recebeu o desenho estampado em uma tinta especial - dessas que só são visualizadas com luz negra. Quando as luzes da passarela se acenderem, no início do desfile, o público poderá ver a imagem de uma caveira fosforecente. Para mandar seu recado, a Vide Bula escolheu a top Carol Trentini.