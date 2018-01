Vida de Bete

PIZZA AMIGA Essa semana, eu, a Juce cabeleleira, o Josimar (colega do telemarque da minha mais velha) e o Berenilson fomo num rodízio de pizza. Sabe, não é só porque é humilde não, mas eles não souberam se comportar. A Juce já chegou dizendo que queria fazer valer os doze real que ela tava indo gastar. É PRA MARMITA? Aí o Josimar tinha forrado os bolso da japona dele com saco plástico e ficava colocando azeitona nele, fora que o Berenilson levou tupperware e guardou um monte de pizza lá dentro. Foi um vexame só que eu passei com eles. Parecia que só eu tinha compostura. EXEMPLO DE CLASSE Mas aqui nesse último quadrinho preciso falar alguma coisa da novela da Globo que terminou, ?Páginas da Vida?. Mas que coisa mais caprichosa o vestido de casamento da Grazi, né amigas? E que elegante a Sandra, que não deu escândalo na festa. Isso sim era um exemplo pros meus amigo sem classe.