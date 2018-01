Via-crúcis em São Paulo e no mundo

Milhares de pessoas acompanharam ontem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a encenação da Paixão de Cristo, organizada pela Associação Amigos da Fé. O espetáculo aconteceu também em Nova Jerusalém, em Pernambuco, com a participação de atores globais. Em Jerusalém, cerca de 2 mil peregrinos católicos do mundo inteiro estiveram na Cidade Antiga para relembrar os sofrimentos vividos por Jesus Cristo antes de sua crucificação. Levando cruzes de madeira ou entoando cânticos, os fiéis percorreram as 14 estações que marcam o sofrimento de Cristo. Nas Filipinas, crucificações e autoflagelos tradicionais naquele país deixaram as ruas repletas de sangue.