Vetor mais raro da dengue preocupa CE

Com oito mortes confirmadas e 25 em investigação, a dengue no Ceará tem um novo transmissor. A nova espécie transmissora em potencial da doença já é encontrada na metade dos 120 bairros de Fortaleza. Trata-se do Aedes albopictus. Segundo as autoridades de Saúde, o mosquito estaria ajudando a espalhar a dengue em Fortaleza, que neste ano já notificou 14.516 casos, 10.193dos quais confirmados e 552 sob análise laboratorial. O Aedes albopictus tem origem silvestre e seu habitat natural é a área rural, mas foi encontrado pela primeira vez em Fortaleza há dois anos. O mosquito foi identificado pelos pesquisadores Victor Emanuel Pessoa Martins e Patrícia Facó. Eles desenvolvem trabalho de doutorado no grupo multidisciplinar de Biotecnologia Ambiental, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Para Victor Martins, o que mais preocupa em relação à grande presença do Aedes albopictus em Fortaleza é sua adaptação às áreas urbanas. Os pesquisadores registraram a presença do mosquito em ambientes domésticos, fato anormal para uma espécie silvestre. Segundo Patrícia Facó, é fácil encontrar ovos em ocos de árvore, que acumulam água facilmente. Outros locais, como cascas de fruta e nós de bambus, também podem servir de criadouros. Estudos recentes demonstram que taxas de infecção são bem mais baixas que as do Aedes aegypti, encontrado pela primeira vez no Ceará há 20 anos. Desde 2001, porém, com a circulação simultânea de três sorotipos da doença (Den-1, Den-2 e Den-3), a maioria das cidades cearenses infestada pelo Aedes aegypti começou a registrar maior número de casos graves. Em 2001, era um de Den-2 para 440 de Den-1. Em 2002, a proporção passou de um para 232. No ano passado, ficou em um de dengue hemorrágica para 151 de dengue clássica. No Brasil, 121 mortes foram registradas nos primeiros nove meses do ano. O número de casos é de 481,3 mil, o que fez o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, admitir na semana passada que já se trata de uma epidemia nacional.