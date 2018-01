Vestibular da Unesp tem início domingo

A Unesp realiza entre domingo e terça-feira, sempre às 14 horas, as provas de seu vestibular 2009. No primeiro dia haverá 84 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais. No dia 15 ocorre a prova de conhecimentos específicos, com 25 questões dissertativas de matérias ligadas à área do curso escolhido. No último dia, a prova será de Português e Redação. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) teve ontem, no 2º dia de seu vestibular, abstenção de 7,6%.