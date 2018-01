Venda online aumenta uso de remédio tarja preta

A grande maioria dos 365 sites que vendem medicamentos de distribuição controlada pela internet oferece acesso às drogas sem necessidade de receita médica, mostra estudo da Universidade Columbia, nos Estados Unidos. A venda online alimenta o crescente abuso de remédios de tarja preta - viciantes e perigosos -, dizem os autores e as autoridades federais americanas. A lista disponível na rede inclui versões genéricas de opiáceos como a metadona e o Vicodin, receitados como analgésicos; benzodiazepínicos como o Xanax e o Valium, contra ansiedade; e estimulantes como a ritalina. Esforços para enquadrar as vendas online parecem ter reduzido o número de sites de 581, no ano passado, para 365 este ano, disse Joseph Califano Jr., diretor do Centro Nacional contra o Vício e o Abuso de Substâncias da Universidade Columbia. O DEA, a agência antidrogas dos EUA, descobriu que 85% de toda a venda de medicamentos via internet incluem remédios controlados. Nas farmácias, representam apenas 11%, o que sugere que as vendas online são, com freqüência, destinadas ao uso abusivo das substâncias. ''O abuso dos remédios de tarja preta explodiu entre estudantes universitários, e achamos que um dos meios de acesso às drogas é a internet'', disse Califano. O uso de opiáceos e ansiolíticos, especialmente quando combinados, responde por uma parcela crescente das overdoses no país. ''A internet facilitou aos traficantes o acesso à sua sala de estar'', disse Francine Haight, cujo filho Ryan morreu em 2001, aos 18 anos, por overdose de hidrocodona, genérico do Vicodin. Estudante exemplar e jogador de tênis, ele alegou num questionário online ter 25 anos e sofrer de dores nas costas. Conseguiu sua receita e recebeu a droga pelo correio. Haight, enfermeira profissional, combate desde então as vendas pela web. A lei federal dos EUA proíbe a entrega de medicamentos perigosos sem receita prescrita por um médico que mantenha relacionamento íntegro com o paciente. Mas as autoridades têm dificuldade de chegar até as farmácias ilegais da internet, que costumam enviar os produtos do exterior, em pacotes disfarçados. Nos últimos anos, o DEA e outras agências vêm trabalhando para impedir o comércio ilegal e processar os envolvidos, obtendo sucesso limitado. ''Um dos principais problemas é a capacidade dos sites de abrir durante uma semana, fechar e abrir novamente com outro nome'', disse Michael Sanders, porta-voz do DEA. O novo estudo descobriu outra prática recente: alguns sites vendem receitas escritas de drogas controladas, que podem ser usadas nas farmácias locais.