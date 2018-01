Venda de 5 lotes de contraceptivo é proibida

A Secretaria de Estado da Saúde proibiu por 90 dias a venda de cinco lotes do anticoncepcional Nociclin nas farmácias de São Paulo. Análise do Instituto Adolfo Lutz em 3,4 milhões de pílulas indicou que o remédio pode falhar. O Nociclin é vendido desde 1967 em todo o País, inclusive no programa federal Farmácia Popular. A interdição cautelar deve ser publicada hoje no Diário Oficial do Estado. A fabricante, EMS Sigma Pharma, produz o Contracep, interditado de novembro de 2007 ao fim de 2008 por ineficácia. Na época, sete usuárias engravidaram. O laboratório informa que cumprirá as determinações, mas que os lotes interditados "não foram comercializados no varejo, sendo seu único destino o Ministério da Saúde". O ministério enviou cinco lotes do Nociclin para programas de planejamento familiar de municípios paulistas com menos de 500 mil habitantes. Antes da entrega, testes foram feitos e os os problemas detectados. O governo federal repassou 20 milhões de unidades para Fortaleza, Teresina, Belém, Recife, Boa Vista, Feira de Santana, Juiz de Fora, Osasco e Amapá, mas, segundo a Anvisa, nenhuma outra vigilância sanitária notificou irregularidades.